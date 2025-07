Atomkonflikt

Karte mit den Standorten der iranischen Atomanlagen Fordo, Natans und Isfahan. (dpa infografik / Deutschlandradio / Andrea Kampmann)

Die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur Tasnim meldet, in den Konsultationen mit Deutschland, Frankreich und Großbritannien gehe es derzeit noch um den Ort und den Zeitpunkt. In anderen Berichten hieß es, man strebe einen ersten Austausch bereits in der kommenden Woche an. Erst kürzlich hatten Berlin, Paris und London dem Iran mit dem Wiederinkraftsetzen strenger Sanktionen gedroht, sollte es bis Ende dieses Sommers keine konkreten Fortschritte für ein neues Atomabkommen geben. Ziel müsse eine robuste, überprüfbare und nachhaltige Übereinkunft sein. Mit einem Abkommen soll der Iran auf friedliche Weise an der Entwicklung von Kernwaffen gehindert werden.

Im Juni hatten Israel und die USA Atomanlagen des Landes angegriffen. Derzeit ist unklar, wie nachhaltig das Nuklearprogramm dadurch zurückgeworfen wurde.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.