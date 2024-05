Rettungseinsatz

Irans Präsident Raisi mit Hubschrauber verunglückt

Im Iran ist Präsident Raisi mit einem Hubschrauber verunglückt. Das Innenministerium in Teheran berichtete von einer - Zitat - "harten Landung", in anderen iranischen Medien ist von einem Absturz die Rede. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA befindet sich die Unglücksstelle etwa 600 Kilometer nordwestlich von Teheran in einem Wald im Gebirge.