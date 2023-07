Sicherheitspolitik

Dafür spreche die geänderte Haltung der Türkei zu einem Beitritt Schwedens zur Militärallianz, sagte Ischinger im Deutschlandfunk . Der türkische Präsident Erdogan habe zwar in unfeiner Manier und mit sachfremden Argumenten gepokert. Am Ende zähle aber das Ergebnis, meinte Ischinger. Angesprochen auf Zugeständnisse an die Türkei verwies er auf mögliche Rüstungsgeschäfte mit den USA. Die Türkei wolle ihre Luftwaffe modernisieren und hoffe deshalb auf die Lieferung von US-Kampfjets vom Typ F 16. Ischinger betonte, dies sei für die Türkei ein wichtiger Schritt. Mit Blick auf die Ukraine rechne er nicht mit einer förmlichen Einladung zu einer Mitgliedschaft in der NATO. Entscheidend sei die Rolle des US-Präsidenten Biden. Die Ukraine habe aber ein starkes Signal bekommen, dass das Land von einzelnen NATO Mitgliedern Zusagen bekomme.