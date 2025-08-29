Westafrika

In Mali leidet die Bevölkerung seit Jahren unter den Angriffen islamistischer Gruppen. (AFP / Michele Cattani)

Die Nachrichtenagentur AFP berichtet, dass die an einer wichtigen Fernstraße liegende Stadt Farabougou erobert worden sei. Die Gruppe JNIM hat Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Kaida und verdrängte zuletzt die Armee aus Teilen Segous. Die Militärführung hatte sich nach den Putschen im Jahr 2020 eigentlich das Ziel gesetzt, islamistische Gruppen zu vertreiben. Die UNO-Friedensmission in Mali war Ende 2023 auf Druck der Militärjunta beendet worden.

