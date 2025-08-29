Westafrika
Islamistische Gruppierung vergrößert Kontrollgebiet in zentraler Region Segou

In Mali hat eine islamistische Gruppierung ihre Kontrolle in der zentralen Region Segou ausgeweitet.

    Junge Menschen aus Mali stehen auf einem Container am Niger in Segou.
    In Mali leidet die Bevölkerung seit Jahren unter den Angriffen islamistischer Gruppen. (AFP / Michele Cattani)
    Die Nachrichtenagentur AFP berichtet, dass die an einer wichtigen Fernstraße liegende Stadt Farabougou erobert worden sei. Die Gruppe JNIM hat Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Kaida und verdrängte zuletzt die Armee aus Teilen Segous. Die Militärführung hatte sich nach den Putschen im Jahr 2020 eigentlich das Ziel gesetzt, islamistische Gruppen zu vertreiben. Die UNO-Friedensmission in Mali war Ende 2023 auf Druck der Militärjunta beendet worden.
    29.08.2025