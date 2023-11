Nach Explosion auf Schulgelände

Israelische Panzer in Gaza-Stadt am 1. November 2023. (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Israel Defense Forces)

Einer vorläufigen Untersuchung zufolge sei die Anlage nicht gezielt angegriffen worden, hieß es. Es sei jedoch möglich, dass es dort in Folge israelischer Angriffe auf andere Ziele zu der Explosion gekommen sei. Die Untersuchung des Vorfalls dauere an. Nach Angaben des UNO-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge sind mehrere Menschen, die auf dem Schulhof in Zelten untergekommen waren, getötet worden. Israel kündigte zudem die Überprüfung eines Angriffs im Gebiet Maghazi an. Man müsse schauen, inwieweit Einheiten zu dem Zeitpunkt dort im Einsatz gewesen seien. Die von der Terrororganisation Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde in Gaza hatte mitgeteilt, mindestens 30 Menschen seien in Maghazi getötet und rund 100 weitere verletzt worden.

Dschabalia und Maghazi werden häufig als Flüchtlingslager bezeichnet. Sie waren Ende der 40er Jahre nach der Staatsgründung Israels und dem nachfolgenden Krieg als solche gegründet worden. Inzwischen handelt es sich um städtische Gebiete.

