Gaza
Israel bestätigt Identität des übergebenen Leichnams - verschleppter Soldat Hadar Goldin

Bei dem heute von der Hamas im Gazastreifen übergebenen Leichnam handelt es sich um einen 2014 getöteten israelischen Soldaten.

    Es ist dunkel. Das lächelnde Gesicht Hard Goldins ist auf einer großen Leinwand zu sehen. Davor viele Demonstranten mit Plakaten, auf denen andere Geiseln abgebildet sind.
    Ein Bild des 2014 im Gazastrifen entführten und von der militant-islamistischen Hamas getöteten Soldaten Hadar Goldin wird am 8.11.2025 bei einer Demonstration in Tel Aviv gezeigt. (dpa / ap / Mahmoud Illean)
    Israelische Behörden bestätigten nach forensischen Untersuchungen, dass sie die sterblichen Überreste von Hadar Goldin erhalten hätten. Zuvor hatte die Hamas die Leiche an Mitarbeiter des Roten Kreuzes übergeben. Der damals 23-jährige Offizier war am 1. August 2014 während einer humanitären Waffenruhe im damaligen Gaza-Krieg verschleppt worden. Seine Leiche war seitdem im Gazastreifen zurückgehalten worden. In Israel war Goldin für tot erklärt worden.
    Diese Nachricht wurde am 10.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.