Die Afrikanische Union erklärte, jeder Versuch, die Souveränität Somalias zu untergraben, gefährde Frieden und Stabilität auf dem Kontinent. Die EU teilte mit, man bekräftige die Achtung der Souveränität, Einheit und territorialen Integrität Somalias sowie der UNO-Charta. Mehrere Staaten - darunter die Türkei und Ägypten - warfen Israel vor, den Konflikt innerhalb Somalias zu verschärfen.
Israel hat als erste Nation weltweit Somaliland als souveränen Staat anerkannt. Die autonome Region grenzt an Dschibuti und Äthiopien. Somaliland hatte sich nach Ausbruch des Bürgerkriegs 1991 von Somalia abgespalten und einseitig für unabhängig erklärt.
