Der israelische Verteidigungsminister Katz begründete die Maßnahme mit einem Vorgehen gegen Waffenschmuggel mit Drohnen in dem Gebiet. Dieser diene der Bewaffnung von Israels Feinden im Gazastreifen. Katz warnte, jeder, der in das Sperrgebiet eindringe, werde ins Visier genommen.
Die israelische Armee hatte nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen zwei Schmuggelversuche mit Drohnen durch Abschüsse vereitelt. Mit beiden Flugobjekten wurden demnach Schusswaffen transportiert. Die Grenze zwischen Israel und Ägypten erstreckt sich über knapp 200 Kilometer.
