In einer auf der Plattform X veröffentlichten Erklärung heißt es, binnen 24 Stunden seien mehr als 70 Einrichtungen der mit dem Iran verbündeten Miliz attackiert worden, darunter Abschussrampen und Gebäude. Zuvor hatte ein israelischer Militärsprecher die Bewohner mehrer Ortschaften aufgerufen, die Region zu verlassen. Die Angriffe erfolgten laut der Armee nach mehrfachem Luftalarm in Nordisrael. Dieser sei durch mutmaßliche Drohnenangriffe der Hisbollah ausgelöst worden.
Zwischen Israel und der libanesischen Regierung gilt seit April eine Waffenruhe, die aber von der Hisbollah abgelehnt wird.
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Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.