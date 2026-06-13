Nach Angaben der libanesischen Streitkräfte wurden Gebiete im Süden des Landes bombardiert, in denen Israel zur Evakuierung aufgerufen hatte. Ein israelischer Militärsprecher hatte angekündigt, dass man mit aller Härte vorgehen werde. Die Armee meldete seit gesern Abend mehrere Drohnen-Angriffe der libanesischen Hisbollah-Miliz auf den Norden Israels.
Eigentlich gilt im Libanon seit dem 17. April eine Waffenruhe. Israel und die Hisbollah greifen sich trotzdem täglich weiter an. Die vom Iran gestützte Miliz lehnt eine Waffenruhe ab.
Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.