Das teilte der rechtsextreme Finanzminister Smotrich mit. Er sprach von einem strategischen Schritt, um die Siedlungen zu stärken. Mit der Entscheidung beläuft sich die Gesamtzahl der seit Smotrichs Amtsantritt im Westjordanland genehmigten Wohneinheiten den Angaben zufolge auf über 51.000. Der palästinensische Präsident Abbas verurteilte den Schritt. Die Organisation Peace Now warf der israelischen Regierung vor, auf eine faktische Annexion des Westjordanlands zuzusteuern.
Ein Großteil der internationalen Gemeinschaft betrachtet den Siedlungsbau im Westjordanland als völkerrechtswidrig.
Diese Nachricht wurde am 11.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.