Israelische Angriffe auf Südlibanon im November 2025. (--- / Xinhua / dpa / ---)

Nach Angaben des israelischen Militärs handelte es sich um Stellungen der Hisbollah und der Hamas. Nach monatelangen Kämpfen zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah hatten die USA 2024 einen Waffenstillstand ausgehandelt, der von Israel und dem Libanon anerkannt wurde. Beide Seiten werfen sich seitdem Verstöße gegen das Abkommen vor. Laut der Vereinbarung soll der Libanon für eine Entwaffnung der Hisbollah sorgen, die Gruppe lehnt das strikt ab. Die Entwaffnung ist aus Israels Sicht jedoch Bedingung für die Waffenruhe. Die Hisbollah gilt als Verbündete der militant-islamistischen Terrororganisation Hamas.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.