Übergabe einer toten Geisel durch das Rote Kreuz (Archivbild). (AFP / EYAD BABA)

Demnach handelt es sich um zwei Männer, die bei dem Überfall von militanten Islamisten auf Israel vor gut zwei Jahren in den Gazastreifen verschleppt worden waren. Die Hamas hatte die sterblichen Überreste gestern an Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz übergeben, die sie ihrerseits zur israelischen Armee brachten. Das Waffenruhe-Abkommen zwischen der Hamas und Israel sieht die Übergabe aller 28 toten Geiseln vor. Bislang ist das aber nur schrittweise und nicht vollständig geschehen.

Israel betrachtet dies als Verstoß gegen das Abkommen. Die Hamas argumentiert dagegen, dass viele sterblichen Überreste unter Trümmern verschüttet und nur schwer zu bergen seien.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.