Nahost
Israel identifiziert zwei weitere von der Hamas übergebene Geisel-Leichen

In Israel sind zwei von der Terrororganisation Hamas übergebene Leichen als die sterblichen Überreste von zwei Geiseln identifiziert worden.

    Mitarbeiter des Roten Kreuzes übernehmen einen der Särge mit der Leiche einer Geisel und überdecken ihn mit einem weißen Laken.
    Übergabe einer toten Geisel durch das Rote Kreuz (Archivbild). (AFP / EYAD BABA)
    Demnach handelt es sich um zwei Männer, die bei dem Überfall von militanten Islamisten auf Israel vor gut zwei Jahren in den Gazastreifen verschleppt worden waren. Die Hamas hatte die sterblichen Überreste gestern an Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz übergeben, die sie ihrerseits zur israelischen Armee brachten. Das Waffenruhe-Abkommen zwischen der Hamas und Israel sieht die Übergabe aller 28 toten Geiseln vor. Bislang ist das aber nur schrittweise und nicht vollständig geschehen.
    Israel betrachtet dies als Verstoß gegen das Abkommen. Die Hamas argumentiert dagegen, dass viele sterblichen Überreste unter Trümmern verschüttet und nur schwer zu bergen seien.
    Diese Nachricht wurde am 31.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.