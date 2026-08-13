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Einer von ihnen soll am Massaker am 7. Oktober in Israel beteiligt gewesen sein, heißt es in einer Mitteilung. Das von der Hamas kontrollierte Innenministerium in Gaza erklärte, bei einem der Getöteten habe es sich um einen Leiter der Polizeibehörde gehandelt. Die Polizei im Gazastreifen steht ebenfalls unter der Kontrolle der Terrororganisation Hamas.

Es war der zweite Tag in Folge, dass Israels Armee Ziele im Gazastreifen angriff. Israel hatte zuvor mehr als eine Woche lang keine Luftangriffe mehr im Gazastreifen ausgeführt.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.