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Einer von ihnen sei am Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel beteiligt gewesen, heißt es in einer Mitteilung. Das von der Hamas kontrollierte Innenministerium in Gaza erklärte, bei dem zweiten Getöteten handele es sich um einen Leiter der Polizeibehörde. Die Polizei im Gazastreifen steht ebenfalls unter der Kontrolle der Terrororganisation.

Für die israelische Armee gelten Medienberichten zufolge seit Anfang August auf Druck der US-Regierung strengere Regeln. Angriffe im Gazastreifen müssen demnach immer vom israelischen Generalstabschef Zamir genehmigt werden - es sei denn, es bestehe eine unmittelbare Gefahr für Soldaten.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.