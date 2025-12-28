Ergänzung zum Iron Dome
Israel nimmt neue Laser-Abwehrwaffe in Betrieb

Israel erweitert sein Flugabwehr-System.

    Das israelische Luftabwehrsystem Iron Dome feuert, um Raketen während eines iranischen Angriffs über Tel Aviv abzufangen. (Leo Correa / AP / dpa / Leo Correa)
    Das israelische Verteidigungsministerium teilte mit, es werde eine Laser-Waffe integriert, die unter anderem auf Drohnen spezialisiert sei. Dem Hersteller zufolge kostet der Abschuss einer Drohne etwa vier US-Dollar - die bisherigen Einsätze mit Raketen waren deutlich teurer.
    Israels Verteidigungsminister Katz sprach von einem "historischen Moment" für sein Land. Das Hochenergie-Lasersystem sei zudem eine klare Botschaft an die Feinde Israels.
    Diese Nachricht wurde am 28.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.