Der Fernsehkanal i24news meldet, die Regierung unter Ministerpräsident Netanjahu habe einen entsprechenden Kabinettsbeschluss gefasst. Als Grund sei angeführt worden, Galei Zahal transportiere "politische und spaltende Inhalte". Der Sender ist beim Publikum für seine regierungskritische Berichterstattung bekannt, obwohl er von der israelischen Armee verantwortet wird.
Der Kommandeur des Senders, Lev-Ram, erwägt dem Fernsehbericht zufolge, gegen die Schließungspläne vor das oberste Gericht des Landes zu ziehen.
Der israelische Oppositionsführer Lapid bezeichnete die Entscheidung zu Galei Zahal als "Regierungsstrategie, um die Meinungsfreiheit abzuschaffen".
Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.