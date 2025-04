Bild eines israelischen Angriffs im Libanon (Archivfoto) (STR / dpa / STR)

Ein Mitglied der Miliz sei in der Gegend um die Ortschaft Hula im Süden des Landes getötet worden, teilte die Armee mit. Bei dem zweiten Getöteten handele es sich um den Vize-Chef einer Hisbollah-Einheit. Israel wirft ihm vor, Waffen und Geld in den Libanon geschmuggelt zu haben. Das libanesische Gesundheitsministerium sprach ebenfalls von zwei Toten durch israelische Angriffe. Das israelische Militär greift trotz einer seit Ende November geltenden Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah fast täglich Ziele im Libanon an. Dabei wurden nach Angaben der Armee bereits mehrere Hisbollah-Mitglieder getötet.

Seit dem Beginn der Waffenruhe gab es auch Raketenangriffe aus dem Libanon auf Israel, für die sich niemand verantwortlich erklärte.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.