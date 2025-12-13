Israelische Soldaten bei einem Einsatz in Gaza-Stadt (Symbolbild). (Victor R. Caivano / AP / dpa / Victor R. Caivano)

Der 53-Jährige soll einer der Drahtzieher des Terrorangriffs vom 7. Oktober 2023 gewesen sein, bei dem im Süden Israels rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere in den Gazastreifen verschleppt wurden. Israelischen Angaben zufolge hat der Kommandeur zuletzt daran gearbeitet, die militärischen Fähigkeiten der Hamas sowie deren Waffenproduktion wiederherzustellen. Er galt als einer der letzten verbliebenen hochrangigen Kämpfer der militant-islamistischen Organisation im Gazastreifen. Der Mann soll sich zum Zeitpunkt des Angriffs in einem Gebiet aufgehalten haben, das gemäß einer Waffenruhe-Vereinbarung von der Hamas kontrolliert wird.

