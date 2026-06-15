Naher Osten

Israel will sich acuh nach dem Irankrieg nicht aus Südlibanon zurückziehen. (picture alliance / Anadolu / Mohamad Zanaty)

Auch Stellungen in Syrien und im Gazastreifen würden auf unbestimmte Zeit gehalten, teilte Verteidigungsminister Katz mit. Dies habe man den USA deutlich gemacht. Ein Sprecher von Ministerpräsident Netanjahu ergänzte, dass Israel weiterhin sein Recht auf Selbstverteidigung ausüben werde.

Die Hisbollah erklärte in einer Mitteilung, dass das angestrebte Rahmenabkommen der USA und des Irans zur Beendigung ihres Kriegs auch die Einstellung der Kampfhandlungen im Libanon beinhalte. Laut staatlichen libanesischen Medien kam es am Nachmittag dennoch zu einem erneuten israelischen Drohnenangriff im Süden des Landes. Der Fahrer eines Autos sei dabei getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.