Eine Leuchtfackel der israelischen Armee im Himmel über dem Süden des Libanon. (AFP / -)

Dort würden weiterhin "Maßnahmen zur Beseitigung von Bedrohungen" ergriffen, erklärte Katz. Nach tödlichen Angriffen auf israelische Truppen habe die Armee zuletzt mit großer Härte reagiert und eine sehr große Zahl von Hisbollah-Kämpfern ausgeschaltet, hieß es weiter. Der Schutz des Lebens von Soldaten und Bürgern habe oberste Priorität. Die israelischen Truppen blieben auch nach Verkündung einer Waffenruhe im Südlibanon, bekräftigte Katz.

Die libanesische Regierung stuft das von Israel kontrollierte Areal als völkerrechtswidrig besetztes Staatsgebiet ein.

Die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah ließen heute nach Berichten aus dem Südlibanon nach. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben Anweisungen erhalten, die Waffenruhe zu respektieren und sich ausschließlich defensiv zu verhalten.

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Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.