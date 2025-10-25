Zerstörungen im Gazastreifen (Archivbild) (picture alliance / dpa / Mohammed Talatene)

Das Mitglied der mit der Hamas verbündeten Gruppierung habe ein "unmittelbar bevorstehenden Anschlag gegen israelische Truppen geplant". Man werde derartige Einsätze fortsetzen, um jegliche unmittelbare Gefahr für die eigenen Soldaten in dem Küstengebiet zu beseitigen. Das palästinensische Al-Awda-Krankenhaus erklärte, bei dem Angriff auf ein Auto seien vier Menschen verletzt worden. Im Gazastreifen gilt seit dem 10. Oktober eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas.

Am vergangenen Wochenende warfen sich beide Seiten jedoch Verstöße gegen das Abkommen vor, betonten allerdings später, dass sie sich weiterhin zu den Vereinbarungen der Feuerpause bekennen würden.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.