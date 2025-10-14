Archivbild einer früheren Übergabe toter Hamas-Geiseln an das Internationale Rote Kreuz. Zur aktuellen Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Abed Rahim Khatib/dpa)

Wie das israelische Militär mitteilte, handelt es sich unter anderem um die sterblichen Überreste eines nepalesischen Studenten und eines Israelis, der am Tag des Hamas-Angriffs am 7. Oktober 2023 das Nova-Musikfestival besucht hatte. Die beiden weiteren Toten sind ebenfalls identifiziert, ihre Namen wurden aber von ihren Familien noch nicht zur Veröffentlichung freigegeben.

Ursprünglich hatte die Hamas zugesagt, neben der Freilassung aller verbliebenen lebenden Geiseln gestern auch 28 Tote zu überstellen. Der israelische Verteidigungsminister Katz warnte, sein Land werde jede Verzögerung als Verstoß gegen das Waffenruheabkommen werten.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.