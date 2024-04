Krieg im Nahen Osten

Rauchsäule über Rafah im Gazastreifen, wo Israels Armee auch am Wochenende Luftangriffe flog (IMAGO / UPI Photo / Ismael Mohamad)

Das teilte ein Armeesprecher mit. In einem Medienbericht wurde gemeldet, zu den Plänen zähle auch ein Militäreinsatz in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens. Es sei in Kürze damit zu rechnen, dass die Zivilbevölkerung zum Verlassen der Stadt aufgefordert werde. Unter anderem die USA und weitere Verbündete Israels hatten mehrfach vor einem Großeinsatz in Rafah gewarnt. Dort halten sich mehrere hunderttausend Menschen auf, die aus anderen Teilen des Palästinensergebietes flüchten mussten. Die israelische Armee vermutet in der Stadt zahlreiche, teils hochrangige Mitglieder der Terrororganisation Hamas.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.