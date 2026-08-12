Militäreinsatz im Westjordanland (Archivbild) (Ilia Yefimovich/dpa)

Israelische Medien berichten von Zusammenstößen zwischen Siedlern und Sicherheitskräften. Das israelische Militär teilte mit, die Grenzpolizei habe ein Zelt der Siedler in der Nähe des Hauses geräumt.

Die Siedler hatten die Zugänge zu dem Haus mit großen Steinen blockiert. Zu der dort wohnenden Familie zählten auch Kinder im Alter von vier und zehn Jahren, hieß es.

Medien berichten zudem davon, dass kürzlich mehrere israelische Soldaten zu dem Außenposten der Siedler gekommen seien - sie hätten aber lediglich mit ihnen gebetet und sie ansonsten gewähren lassen. Israels Streitkräfte kündigten nun disziplinarische Maßnahmen gegen diese Soldaten an.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.