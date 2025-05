Die Armee ist in Israel prägend für fast alle Schichten und wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. (AFP / Menahem Kahana)

Das Militär bestätigte, dass mehrere zehntausend Reservisten einberufen wurden. Sie sollen einen erneuten und größeren Armeevorstoß in Gaza unterstützen. Medienberichten zufolge werden die Reservisten an die Grenze zum Libanon und in das Westjordanland geschickt. Die dort freiwerdenden Kräfte sollen zusätzlich im Gazastreifen eingesetzt werden. Ein Sprecher erklärte, Ziel sei es, die gesamte Infrastruktur der Terrororganisation Hamas in dem Palästinensergebiet zu zerstören. Die Hamas nutzt häufig zivile Gebäude und Tunnelsysteme im Gazastreifen.

Israels Ministerpräsident Netanjahu kündigte außerdem Angriffe auf die militant-islamistische Huthi-Miliz im Jemen an. Zuvor hatte das Militär bestätigt, dass heute früh eine aus dem Jemen abgeschossene Rakete in der Nähe des internationalen Flughafens von Tel Aviv eingeschlagen war. Vier Menschen wurden verletzt. Der Luftverkehr wurde kurzzeitig eingestellt. Mehrere Fluggesellschaften, darunter die Lufthansa, kündigten an, alle Flüge nach Tel Aviv bis Dienstag auszusetzen.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.