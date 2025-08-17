Israel hat ein Kraftwerk in Sanaa (hier ein Archivbild der Stadt) angegriffen. (AFP / MOHAMMED HUWAIS)

Die Streitkräfte teilten mit, man habe die Energieinfrastruktur in der Hauptstadt Sanaa getroffen. Mit dem Angriff reagiere man auf Attacken der Huthi gegen Israel. Nach israelischen Medienberichten handelt es sich bei der Energieanlage um das Haziz-Kraftwerk in der Nähe von Sanaa. Ein Fernsehsender der Huthi bestätigte den Beschuss, ohne einen Urheber zu nennen.

Die Huthi greifen immer wieder Schiffe im Roten Meer sowie Ziele in Israel an. Die vom Iran unterstützte Miliz stellt das als Unterstützung der militant-islamistischen Hamas im Gazastreifen dar. Israel hat deswegen schon häufiger Ziele der Huthi im Jemen bombardiert.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.