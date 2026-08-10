Nahost-Konflikt

Israelische Soldaten im Westjordanland (Archivbild). (picture alliance / SIPA | Mohammed Nasser apaimages)

Damit soll nach Angaben der Streitkräfte verhindert werden, dass die Ortschaft namens Taybeh von israelischen Siedlern attackiert wird. Die Anordnung gelte nur ​für Israelis und nicht ‌für Palästinenser, betonte die Armee.

Taybeh ist eines ‌der ‌letzten verbliebenen christlichen Dörfer im ​Westjordanland. Erst kürzlich hatte es in der Nähe einen Angriff auf Palästinenser durch rechtsextreme Siedler gegeben. Solche Attacken haben sich seit dem Beginn des Kriegs zwischen Israel und der Hamas im Oktober 2023 verstärkt.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.