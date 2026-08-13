Die israelische Armee sprengt ein Schulgebäude im Süden Libanons in die Luft. (picture alliance / Anadolu / Ramiz Dallah)

Das meldet die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA. Soldaten hätten in einem von Israel besetzten Ort im Süden des Landes zudem eine Einrichtung der Gemeinde und einen Kindergarten zerstört. Der Gemeinderat sprach dem Bericht zufolge von einem Verbrechen. Eine Stellungnahme des israelischen Militärs liegt bisher nicht vor.

Der Ort grenzt an eine neu geschaffene sogenannte Pilotzone, aus der sich das israelische Militär schrittweise zurückziehen und die Kontrolle an die libanesische Armee übergeben soll. Im Gegenzug für den Rückzug will der Libanon die Schiitenmiliz Hisbollah entwaffnen.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.