Nahost-Konflikt

Israels Armee greift massiv Ziele im Gazastreifen an

Das israelische Militär hat in der Nacht großangelegte Luftangriffe auf Stellungen der Hamas im Gazastreifen geflogen. Nach Angaben der Terrororganisation wurden dabei mehr als 200 Menschen getötet. Die Luftschläge erfolgten offenbar an mehreren Orten gleichzeitig, darunter im nördlichen Gazastreifen, in Gaza-Stadt und in Rafah.