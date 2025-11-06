Israel greift Stellungen im Südlibanon an. (Stringer / dpa / Stringer)

Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, das israelische Militär habe in Taiba, Tir Dabba und Aita al-Dschabal attackiert. Ein Militärsprecher hatte zuvor Bewohner aufgerufen, einige Gebäude in den drei Orten zu verlassen. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete zudem einen Toten und acht Verletzte bei einem israelischen Angriff, der sich bereits am Morgen in der Nähe der Hafenstadt Tyros ereignet habe.

Die israelische Regierung erklärte heute die Grenzregion zu Ägypten zum militärischen Sperrgebiet. Verteidigungsminister Katz begründete dies mit einem Vorgehen gegen Waffenschmuggel mit Drohnen in dem Gebiet.

