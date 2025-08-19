Frühere Hamas-Geisel

Jarden Bibas (auf dem Plakat links zu sehen) ist der einzige Überlebende seiner Familie - nun vermeldet die israelische Armee, einen seiner Entführer getötet zu haben. (IMAGO / SOPA Images / IMAGO / Eyal Warshavsky)

Armee und Inlandsgeheimdienst Schin Bet hätten den Kämpfer in einer gemeinsamen Operation am 10. August erschossen, teilte das Militär mit. Der Mann sei Mitglied des militärischen Hamas-Arms gewesen und am 7. Oktober 2023 mit anderen Kämpfern in den Kibbuz Nir Oz eingedrungen.

Bibas hatte als einziges Familienmitglied die Geiselhaft im Gazastreifen überlebt und war während einer Waffenruhe im Februar an Israel übergeben worden. Seine Frau und die beiden Söhne wurden laut israelischen Angaben von ihren Entführern ermordet; nach Darstellung der Hamas starben sie bei einem israelischen Luftangriff. Jarden Bibas teilte nun mit, nach der Tötung des Entführers könne er "ein wenig abschließen".

Diese Nachricht wurde am 20.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.