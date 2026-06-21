Eine Leuchtfackel der israelischen Armee im Himmel über dem Süden des Libanon. (AFP / -)

Die Streitkräfte folgten damit einer Anweisung der politischen Führung, sagte ein Sprecher. Innerhalb der von Israel eingerichteten Sicherheitszone, die sich im Süden an der Grenze befindet, würden die Einsätze gegen die Hisbollah jedoch fortgesetzt, hieß es weiter. Die libanesische Regierung stuft das von Israel kontrollierte Areal als völkerrechtswidrig besetztes Staatsgebiet ein.

Israel und die Hisbollah haben sich gegenseitig für Verstöße gegen eine seit Freitag geltende Feuerpause verantwortlich gemacht.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.