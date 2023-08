Erstmaliges Treffen

Israels Außenminister Eli Cohen (picture alliance / AA / Israel Foreign Ministry / Handout)

Der israelische Außenminister Cohen teilte mit, er habe sich in der vergangenen Woche mit seiner libyschen Amtskollegin Mangusch getroffen. Es sei der erste Kontakt zwischen Spitzendiplomaten beider Länder überhaupt gewesen. Das Gespräch sei von der italienischen Regierung vermittelt worden.

Cohen erklärte, er sehe großes Potenzial in israelisch-libyschen Beziehungen. Er nannte die Bewahrung des Erbes der jüdischen Gemeinde Libyens, wie zum Beispiel den Erhalt von Synagogen und Friedhöfen. Zudem seien Hilfslieferungen denkbar.

Von libyscher Seite gab es zu dem Ministertreffen keine Informationen.

Libyen befindet sich seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Gaddafi in einer instabilen Situation. Zwei rivalisierende Regierungen haben das Land geteilt. Die Osthälfte kontrollieren Machthaber in Bengasi, die Westhälfte steht unter dem Einfluss einer Regierung in Tripolis, die gute Beziehungen zu Italien pflegt.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.