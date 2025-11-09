9. November

Israels Botschafter in Deutschland Ron Prosor (IMAGO / / Florian Gaertner)

Dieser sei gefährlicher als der von rechts und gefährlicher als der islamistische Antisemitismus, da er seine Absichten verschleiere, sagte Prosor den Funke Medien. In Deutschland wisse man im politischen und juristischen Bereich sehr gut, wie man den Antisemitismus von rechts bekämpfe. Auch mit dem islamistischen Antisemitismus lerne man umzugehen. Aber der linke bewege sich stets an der Grenze von Meinungsfreiheit und Aufhetzung, führte Prosor aus. Inzwischen habe er sie auch deutlich überschritten. In Europa sehe man das an den Hochschulen und Theatern. Man gebe sich gebildet, moralisch und politisch korrekt. Aber Tag für Tag werde Israel dämonisiert und delegitimiert. Die Folgen seien für alle Juden spürbar.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.