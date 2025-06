Luftkrieg

Israels Botschafter Prosor: Machtwechsel in Teheran ist kein Ziel

Israel strebt mit seinen Luftangriffen auf den Iran nach Auskunft des israelischen Botschafters in Deutschland, Prosor, keinen Machtwechsel in Teheran an. Dies habe man sich nicht zum Ziel gesetzt, sagte Prosor im Deutschlandfunk. Wenn allerdings ein Ende des Mullah-Regimes das Resultat der Angriffe sei, könnten damit alle zufrieden sein.