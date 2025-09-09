Der Botschafter Israels in Deutschland, Ron Prosor. (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

So etwas müsse klar benannt und hart bestraft werden, teilte er mit. Mehrere Menschen hatten das Gebäude mit Farbbeuteln und Rauchbomben angegriffen, waren eingedrungen und hatten Scheiben eingeschlagen. Prosor nannte die Täter Unterstützer der Hamas. Die islamistische palästinensische Terrormiliz hatte Israel zusammen mit anderen Extremisten am 7. Oktober 2023 überfallen, rund 1.200 Menschen ermordet und mehr als 250 weitere verschleppt; seitdem führt Israel im Gazastreifen Krieg gegen sie.

In Ulm ermitteln Staatsschutz und das Anti-Terrorismuszentrum die Hintergründe der Tat. Sie vermuten nach Informationen der dpa einen politischen Hintergrund. Denn bei der attackierten Firma handelt es sich dem Vernehmen nach um das israelische Rüstungsunternehmen Elbit. Fünf Tatverdächtige wurden festgenommen. Der Schaden werde auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.

