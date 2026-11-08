Gadi Eisenkots soll mit der Regierungsbildung in Israel beauftragt werden (Archivbild) (picture alliance / dpa / Gil Cohen-Magen)

Herzog hatte in den vergangenen Tagen Gespräche mit allen Parteien geführt. Dabei zeichnete sich ab, dass Eisenkot mit der Unterstützung arabischer Parteien rechnen kann. Medienberichten zufolge soll sich der Oppositionspolitiker auf 67 der 120 Abgeordneten stützen können. Bisher hat Eisenkot eine Zusammenarbeit mit arabischen Parteien abgelehnt. Seine Jaschar-Partei forderte Netanjahus Likud auf der Plattform X auf, in eine gemeinsame Regierung einzutreten. Bei der Parlamentswahl hatte weder die Koalition von Netanjahu noch das Bündnis um Eisenkot eine Mehrheit erringen können.

Eisenkot teilte auf der Plattform X mit: "Dies ist der Zeitpunkt, eine nationale Notstandsregierung zu bilden. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um zu beweisen, dass wir dem gewachsen sind". Der ehemalige ⁠Militärchef hat für die Regierungsbildung nun 28 Tage Zeit. Die Frist kann um 14 Tage verlängert werden. Scheitert dieser Versuch, überträgt das Staatsoberhaupt den Auftrag für 28 Tage an ein anderes Mitglied des Parlaments.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.