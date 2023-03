Der israelische Ministerpräsident Netanjahu kommt zu einem dreitägigen Besuch nach Deutschland. (picture alliance / photothek / Florian Gaertner)

Wie sein Sprecher mitteilte, sind für morgen Treffen mit Bundespräsident Steinmeier sowie Bundeskanzler Scholz geplant. Die Reise wird überschattet von einem Streit um eine Justizreform in Israel, die Netanjahus in Teilen rechtesextreme Regierung vorantreibt. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, wollen Gegner der Reform versuchen, Netanjahu mit Straßenblockaden an der Abreise aus Israel zu hindern.

Auch in Berlin wird mit Protesten gerechnet. Der Besuch Netanjahus wird begleitet von einem Großeinsatz der Polizei. Es gilt die höchste Sicherheitsstufe.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.