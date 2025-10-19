Nach Berichten über Angriffe der Hamas

Israels Ministerpräsident Netanjahu (dpa / Israeli Government Press Office / Uncredited)

Nach Angaben der israelischen Armee hatten Hamas-Kämpfer im Süden des Gazastreifens unter anderem eine Panzerfaust auf israelische Soldaten abgefeuert. Das Militär reagierte mit Luftangriffen durch Kampfjets und mit Artilleriebeschuss. Die Armee kündigte an, mit aller Härte gegen die Infrastruktur der Hamas vorzugehen. Der militärische Flügel der militant-islamistischen Gruppe hat nach eigener Darstellung keinerlei Kenntnis von entsprechenden Kämpfen. Israels Armee warnte die Zivilisten im Gazastreifen vor weiteren Militärschlägen und rief sie auf, sich in den ihnen zugewiesenen Gebieten aufzuhalten.

Unterdessen gab die Hamas bekannt, die Leiche einer weiteren Geisel gefunden zu haben, die an Israel übergeben werden solle. Zugleich warnte die Terrororganisation vor einer Eskalation. Dies würde die Suchaktionen nach weiteren toten Geiseln behindern.

Seit Beginn der von den USA vermittelten Waffenruhe am 10. Oktober hatte es mehrere Vorfälle gegeben, bei denen auch Palästinenser getötet worden waren.

