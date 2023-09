Migrationspolitik

Der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto (Getty Images via AFP / KEVIN DIETSCH)

Verteidigungsminister Crosetto warf der Bundesregierung vor, Italien damit in Schwierigkeiten zu bringen. Der Politiker der ultrarechten Partei Fratelli d'Italia verurteilte die Zahlungen aus Berlin als schwerwiegend. Protest kam auch vom kleineren Koalitionspartner Lega.

Die Regierung in Rom betrachtet es als Einmischung in inneritalienische Angelegenheiten, dass die Bundesregierung Hilfsorganisationen fördert, die sich auf italienischem Boden um Migranten kümmern. In Kürze sollen zwei Organisation jeweils mehrere hunderttausend Euro bekommen. Das Auswärtige Amt verwies darauf, dass Berlin damit einen Beschluss des Bundestags umsetze.

In Italien sind seit Beginn des Jahres mehr als 130.000 Bootsflüchtlinge registriert worden - doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum 2022.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.