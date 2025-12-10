Das entschied die UNO-Kulturorganisation UNESCO bei ihrer Sitzung in der indischen Haupstadt Neu-Delhi. Zur Begründung wurde auf die kulturelle Bedeutung verwiesen, die das Kochen und Essen für Italiener habe. Ebenfalls als Weltkulturerbe anerkannt wurde das hinduistische Lichterfest Diwali.
Das Unesco-Komitee berät noch bis morgen über dutzende weitere Anträge. So will etwa die Schweiz das Jodeln in die Liste aufnehmen lassen.
Diese Nachricht wurde am 10.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.