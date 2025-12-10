Unesco
Italienische Küche zum Weltkulturerbe erklärt

Die italienische Küche wird in die Liste des immaterielles Kulturerbes aufgenommen.

    Feierlichkeiten zum Lichterfest Diwali am Fluss Saryu in Ayodhya im Staat Uttar Pradesh in Indien
    Das Lichterfest Diwali in Indien ist als Weltkulturerbe anerkannt worden (Archivbild). (imago images / Hindustan Times / Deepak Gupta )
    Das entschied die UNO-Kulturorganisation UNESCO bei ihrer Sitzung in der indischen Haupstadt Neu-Delhi. Zur Begründung wurde auf die kulturelle Bedeutung verwiesen, die das Kochen und Essen für Italiener habe. Ebenfalls als Weltkulturerbe anerkannt wurde das hinduistische Lichterfest Diwali.
    Das Unesco-Komitee berät noch bis morgen über dutzende weitere Anträge. So will etwa die Schweiz das Jodeln in die Liste aufnehmen lassen.
    Diese Nachricht wurde am 10.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.