Laut einer Pflichtmitteilung hält MFE derzeit 43,6 Prozent an der deutsche Sendergruppe. Media for Europe gehört den Kindern des gestorbenen früheren italienischen Regierungschefs Berlusconi. Die geplante Übernahme wurde bereits 2023 der Europäischen Kommission und ein Jahr später dem Bundeskartellamt zur Prüfung vorgelegt. Damals hatten die Berlusconis die Grenze von 25 Prozent überschritten. Der Deutsche Journalisten-Verband kritisierte die Übernahmepläne. Es bestehe Gefahr, dass ProSiebenSat.1 schleichend auf eine populistische Berlusconi-Linie getrimmt werde, so der DJV.
Diese Nachricht wurde am 18.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.