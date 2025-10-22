Nord-Stream-Anschlag

Die Anschläge auf die Nord Stream Pipeline beschäftigen die Gerichte. (imago images / ABACAPRESS )

Das oberste Gericht des Landes hatte die Auslieferung des 49 Jahre alten Ukrainers vor gut einer Woche wegen Verfahrensfehlern gestoppt. Das Gericht in Bologna muss nun eine neue Entscheidung treffen. Ursprünglich hatte es bereits Mitte September grünes Licht für die Überstellung gegeben. Der Kassationsgerichtshof in Rom stoppte die Umsetzung aber wegen Verfahrensmängeln.

Der Ukrainer gilt als einer der mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge auf die Gasleitungen aus Russland im September 2022. Er wurde im August in Italien festgenommen und soll in Deutschland vor Gericht gestellt werden.

