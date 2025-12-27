Terror-Finanzierung

Terroristen der Hamas (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Yousef Masoud)

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Genua wurden Vermögenswerte von acht Millionen Euro beschlagnahmt. Neun Menschen seien wegen des Verdachts auf Terrorismusfinanzierung festgenommen worden. Zu den Tatverdächtigen zählt auch der Präsident der Vereinigung der Palästinenser in Italien.

Nach Angaben der Ermittler soll das Netzwerk in den vergangenen Jahren rund sieben Millionen Euro an die Hamas im Gazastreifen weitergeleitet haben. Als Tarnung sei das Geld als Spenden für die palästinensische Zivilbevölkerung deklariert worden.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.