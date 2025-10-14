Internationaler Währungsfonds

Der IWF hat seine Konjunkturprognose vorgestellt (Archivbild). (picture alliance / dpa / Valerie Plesch)

Wie der IWF in Washington mitteilte, dürfte die globale Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 3,2 Prozent zulegen. Das sind 0,2 Prozentpunkte mehr als noch im Juli angenommen.

Für das kommende Jahr rechnet der Währungsfonds unverändert mit einem Wachstum von 3,1 Prozent. IWF-Chefökonom Gourinchas erklärte, die Folgen der US-Zollpolitik seien weiterhin spürbar. Das globale Wachstum bleibe deshalb fragil.

Herausforderungen sieht der Währungsfonds zudem in der wachsenden Verschuldung vieler Länder sowie der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz. Diese verändert nach einer Studie der Organisation mittelfristig rund 60 Prozent aller Arbeitsplätze in den westlichen Industrienationen.

IWF mit Prognose für Deutschland vorsichtiger als Bundesregierung

Die deutsche Wirtschaft wird 2026 nach Berechnungen des Internationalen Währungsfonds weniger stark wachsen als von der schwarz-roten Bundesregierung erwartet. Die IWF-Ökonomen bleiben bei ihrer Prognose vom Juli von 0,9 Prozent Zuwachs und sind damit zurückhaltender als die deutsche Regierung, die ein Wachstum von 1,3 Prozent im kommenden Jahr erwartet.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.