Der Jagdverband mahnt zu Vorsicht. (dpa/ Bernd von Jutrczenka)

Das gelte auch, wenn kein Schaden am Auto entstanden sei. Oft schleppten sich verletzte Tiere ins Unterholz, sagte Verbandspräsident Dammann-Tamke der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er empfahl Autofahrern, die Geschwindigkeit auf Landstraßen zu drosseln. Wer mit Tempo 80 statt 100 unterwegs sei, verkürze seinen Bremsweg schon um 25 Meter. Besonders wachsam sollten Verkehrsteilnehmer auf Landstraßen und in Wäldern sein, da dort besonders viele Tiere unterwegs seien.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.