In Washington treffen sich Finanzminister, Zentralbanker, Vertreter der Finanzwirtschaft sowie der Entwicklungszusammenarbeit. Im Mittelpunkt steht einen Tag später die neue IWF-Konjunkturprognose für die Weltwirtschaft. Der Währungsfonds hatte vor einigen Monaten ein globales Wachstum für das laufende Jahr von 3,0 Prozent vorhergesagt. Aus Deutschland werden Bundesfinanzminister Klingbeil, Bundesentwicklungsministerin Alabali Radovan und Bundesbankchef Nagel zu der Tagung erwartet.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.