Deutschlandradio-Denkfabrik

An der Abstimmung über das Publikumsprojekt 2026 haben sich beinahe 75.000 Menschen beteiligt - so viele wie noch nie seit dem Start 2019. Intendant Raue betonte, die Hörerinnen und Hörer wollten verstehen, wie sich die Weltlage verändere, wer davon profitiere und welche Folgen das für uns alle habe. Raue hob hervor, mehrere tausend Menschen hätten über die Stimmabgabe hinaus auch inhaltliche Anregungen gegeben.
Mit dem vom Publikum ausgewählten Jahresthema werden sich die drei Deutschlandfunk-Programme in Sendungen und Publikumsveranstaltungen beschäftigen.
Diese Nachricht wurde am 09.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.