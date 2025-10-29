Überschwemmungen bei Rocky Point in Jamaika. (Matias Delacroix / AP / dpa )

Der jamaikanische Ministerpräsident Holness schrieb auf X, diese Anordnung gebe der Regierung die Handhabe, die Hilfs- und Rettungsmaßnehmen zu koordinieren.

Der Wirbelsturm war am Abend unserer Zeit an der Südwestküste Jamaikas mit der höchsten Stärke fünf auf Land getroffen und hatte sich dort auf Kategorie vier abgeschwächt. Dennoch richtete er verheerende Schäden an: Dächer wurden von Häusern und Krankenhäusern gerissen, Wassermassen schoben sich durch die Straßen und Bäume stürzten um. Der Wirbelsturm brachte Sturmfluten und heftige Regenfälle mit sich. Tausende Menschen suchten Schutz in Notunterkünften. Berichte über mögliche Opfer gibt es bislang nicht. Das Ausmaß der Schäden ist noch unklar.

Zuvor hatte es in Haiti und der Dominikanischen Republik durch Ausläufer des Hurrikans insgesamt vier Tote gegeben. Als nächstes wird "Melissa" in Kuba erwartet. Laut dem US-Hurrikanzentrum handelt es sich um einen der stärksten Wirbelstürme, die je im Atlantik aufgetreten sind.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.