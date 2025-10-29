Karibik
Jamaika wegen Hurrikan zum Katastrophengebiet erklärt - schwere Schäden und Überschwemmungen

In Jamaika hat die Regierung wegen der Verwüstungen durch den Hurrikan "Melissa" den gesamten Inselstaat zum Katastrophengebiet erklärt.

    Blick auf eine überschwemmte Straße durch ein Naturgebiet mit Strommasten. Zwei Menschen gehen am Straßenrand durchs Wasser, man sieht sie aus der Ferne. Der Himmel ist grau; der Regen lässt das auch das gesamte Bild grau erscheinen.
    Überschwemmungen bei Rocky Point in Jamaika. (Matias Delacroix / AP / dpa )
    Der jamaikanische Ministerpräsident Holness schrieb auf X, diese Anordnung gebe der Regierung die Handhabe, die Hilfs- und Rettungsmaßnehmen zu koordinieren.
    Der Wirbelsturm war am Abend unserer Zeit an der Südwestküste Jamaikas mit der höchsten Stärke fünf auf Land getroffen und hatte sich dort auf Kategorie vier abgeschwächt. Dennoch richtete er verheerende Schäden an: Dächer wurden von Häusern und Krankenhäusern gerissen, Wassermassen schoben sich durch die Straßen und Bäume stürzten um. Der Wirbelsturm brachte Sturmfluten und heftige Regenfälle mit sich. Tausende Menschen suchten Schutz in Notunterkünften. Berichte über mögliche Opfer gibt es bislang nicht. Das Ausmaß der Schäden ist noch unklar.
    Zuvor hatte es in Haiti und der Dominikanischen Republik durch Ausläufer des Hurrikans insgesamt vier Tote gegeben. Als nächstes wird "Melissa" in Kuba erwartet. Laut dem US-Hurrikanzentrum handelt es sich um einen der stärksten Wirbelstürme, die je im Atlantik aufgetreten sind.
